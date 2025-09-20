Massacrato con 30 coltellate e bruciato in casa Pure una donna tra i tre accusati dell' omicidio

Un omicidio brutale, eseguito con ferocia e tentato di occultare con il fuoco. È questa la scena che si è presentata agli investigatori la mattina del 23 luglio scorso, quando il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un appartamento in fiamme a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La vittima è un 62enne, italiano di origine turca, Hayati Aroyo, ucciso con circa trenta coltellate prima che i suoi assassini cercassero di cancellare ogni prova appiccando un incendio all’interno dell’abitazione. La svolta giudiziaria. A distanza di quasi due mesi, la svolta è arrivata grazie al lavoro congiunto della squadra mobile della questura di Milano e della procura di Monza, che ha portato all’esecuzione di tre fermi: un italiano di 38 anni, un cittadino albanese di 33 anni e una donna italiana di 36 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

