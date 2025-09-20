Massacrata Choc sull’avvocatessa della tv Solange Marchignoli la notizia in diretta tv

La vicenda che ha scosso Milano nelle ultime ore porta il nome di Solange Marchignoli, avvocata penalista di 47 anni, conosciuta al grande pubblico per aver difeso figure note come Alessia Pifferi e Nina Moric. Questa volta, però, la professionista non è salita agli onori della cronaca per il suo lavoro, ma perché vittima di una lunga serie di violenze da parte dell’ex compagno, un imprenditore iraniano di 53 anni arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di maltrattamenti e lesioni e posto ai domiciliari. Marchignoli ha deciso di esporsi pubblicamente, raccontando la sua storia in diretta televisiva durante la trasmissione “Dentro la notizia” condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giornalismo italiano in lutto, trovato in fin di vita e poi morto in ospedale: "Aveva segni di strangolamento". Poco fa la conferma choc

Aggressione choc: lo hanno massacrato

