Mascali assunti sei nuovi agenti di polizia municipale

Cataniatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’organico della polizia municipale di Mascali si rinforza con l’assunzione di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Questo incremento, che porta il numero totale di agenti a 12, mira a potenziare il controllo del territorio, che si era ridotto a causa dei recenti pensionamenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: mascali - assunti

