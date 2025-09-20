Mascali assunti sei nuovi agenti di polizia municipale
L’organico della polizia municipale di Mascali si rinforza con l’assunzione di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Questo incremento, che porta il numero totale di agenti a 12, mira a potenziare il controllo del territorio, che si era ridotto a causa dei recenti pensionamenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
