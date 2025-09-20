Marvel Zombies | Uno spot da brivido per la nuova serie animata

Manca sempre meno all’approdo di Marvel Zombies su Disney+, ed è per questo che dalla rete continuano ad arrivare nuovi interessanti contenuti promozionali. Nella giornata odierna, a tal proposito, è stato reso disponibile un nuovo spot da brivido con tanto di cardiofrequenzimetro in bella posa. La serie ambientata nell’ MCU è ispirata alla run fumettistica firmata da Robert Kirkman e Sean Phillip, ed offre uno sguardo ad un universo parallelo in cui la popolazione della Terra, supereroi inclusi, è stata trasformata in zombie assetati di carne umana. Guardate qui il nuovo spot da Marvel Zombies The rhythm of fear. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Marvel Zombies | Uno spot da brivido per la nuova serie animata

In questa notizia si parla di: marvel - zombies

