Marvel e dc presentano il crossover tanto atteso dopo 22 anni

Nel panorama dei fumetti superheroici, il ritorno di collaborazioni tra Marvel e DC rappresenta un evento di grande rilievo. Dopo oltre due decenni, le due case editrici hanno finalmente dato vita a un crossover che coinvolge alcuni dei personaggi più iconici di entrambi gli universi. La pubblicazione di MarvelDC: DeadpoolBatman #1 segna l’inizio di una nuova era, offrendo ai fan incontri epici e scontri memorabili tra protagonisti provenienti da mondi distinti. l’incontro tra marvel e dc dopo 22 anni. un’operazione nostalgica e innovativa. Il primo capitolo del crossover è stato scritto da Zeb Wells con illustrazioni di Greg Capullo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel e dc presentano il crossover tanto atteso dopo 22 anni

Fantastici quattro presentano il eroe più intelligente di marvel

Marvel Cosmic Invasion: il nuovo video presenta Black Panther e Cosmic Ghost Rider

Gli arrivi Panini Comics, Marvel, DC e Disney della settimana: - Absolute Superman #5 - Arte 20 - Batman • Superman #63 - I migliori del mondo 32 - Batman day 2025 - Blue lock - Episode Nagi 6 - DC Horror compact - DC vs. Vampires - DC Horror presenta...

SDCC: La Marvel annuncia il crossover Gang War incentrato su Spider-Man; Marvel e DC Comics presentano un nuovo crossover!; Marvel Comics annuncia la nuova era di Capitan America con protagonista Steve Rogers.

James Gunn ha discusso di un crossover live-action tra Marvel e DC

Crossover tra Marvel e DC? Discussioni in corso - In una recente intervista, James Gunn ha confermato che, in futuro, un crossover tra Marvel e DC sarebbe possibile.