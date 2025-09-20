Martinez Inter Chivu lo voleva titolare già contro l’Ajax | la rivelazione e perché ha cambiato idea

Martinez Inter, le ultime sul portiere spagnolo ex Genoa che potrebbe prendere il posto di Sommer contro il Sassuolo. Tutti i dettagli. Per l’ Inter arrivano buone notizie dall’infermeria: Lautaro Martinez è completamente ristabilito e sarà disponibile per la sfida di San Siro contro il Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 202526. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non sarà l’unico “Martinez” a far parlare di sé. Anche Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998, potrebbe finalmente vivere il suo debutto stagionale in nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico Cristian Chivu lo stava già considerando per la trasferta di Champions contro l’ Ajax. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, Chivu lo voleva titolare già contro l’Ajax: la rivelazione e perché ha cambiato idea

