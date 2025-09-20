Martina Franca | festival dell’immagine proroga per la consegna delle opere Termine 27 settembre

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La quindicesima edizione del Festival dell’Immagine prenderà il via nel mese di novembre, l’organizzazione è partita da tempo e la struttura del programma della settimana, tra le mani dell’operoso direttivo dell’associazione Riflessi d’Arte APS-ETS, prosegue con la definizione i dettagli finali. Come da regolamento presente sul sito (www.festivaldellimmagine.it), la consegna dei lavori era stata fissata inizialmente al 15 settembre del 2025, ma si è deciso di prorogare alle 23:59 del 27 settembre 2025 la data ultima, consentendo ai partecipanti di ultimare i lavori e poter produrre la foto dell’opera utile in fase di iscrizione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

