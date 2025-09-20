Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in un nuovo film per Apple

Il premio Oscar Martin Scorsese ha scelto il suo prossimo lavoro da regista: un adattamento del romanzo di fantasmi “What Happens at Night” con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Apple Original Films è in trattative per finanziare e produrre il film con Studiocanal. Studiocanal ha acquisito i diritti dell’acclamato romanzo di Peter Cameron nel 2023, con Scorsese nel team di produzione e Patrick Marber (candidato all’Oscar per “Diario di uno scandalo”) per l’adattamento della sceneggiatura. L’aggiunta dei premi Oscar DiCaprio e Lawrence non fa che accrescere il prestigio del progetto. La storia di Cameron segue una coppia americana che si reca in una strana e innevata città europea per adottare un bambino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

