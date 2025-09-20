marotta carnevali ancora loro amici e rivali pronti a sfidarsi quanti sgambetti ai nerazzurri

La promozione in Serie A del Sassuolo, avvenuta dopo una sola stagione di purgatorio in Serie B, riporterà nel massimo campionato il confronto con l’ Inter. Significa, in termini dirigenziali, un incrocio domani sera alle 20.45 tra il presidente interista Giuseppe Marotta, da poche settimane anche azionista del club, e Giovanni Carnevali, amministatore delegato del Sassuolo. Due amici, prima che due colleghi. Testimoni di nozze l’uno dell’altro, colleghi nello stesso club in alcune fortunate avventure passate, a Como e Ravenna, prima che le strade professionali si dividessero. I due sono però rimasti sempre in contatto, si sono incrociati e continuano a farlo quando la Lega Serie A si riunisce in via Rosellini e sono stati protagonisti di importanti trattative di mercato, l’uno in veste di dirigente neroverde, l’altro già ai tempi della Juventus e ora all’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

