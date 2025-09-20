Marionette e pupazzi sul grande schermo | appuntamento al Cinema Massimo
Marionette e pupazzi sul grande schermo. Anteprima al Cinema Massimo, via Verdi 18, per Incanti - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura. In collaborazione con ASIFA Italia e il Museo Nazionale del Cinema, lunedì 29 settembre alle 20,30, in Sala Tre, propone una serata dedicata al cinema di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: marionette - pupazzi
