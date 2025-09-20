Maria Perez si emoziona in diretta e scoppia in lacrime con Antonella Palmisano | La medaglia è per te

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Perez vince la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica 2025 di atletica e scoppia in lacrime in diretta tv al fianco di Antonella Palmisano: "Da piccola mi ispiravo a lei, questa medaglia è per te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

