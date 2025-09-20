Maria Perez in lacrime ad Antonella Palmisano | L’oro è per te | non sono Campionessa Olimpica ma ho un’amica sincera
Maria Perez ha vinto la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica, imponendosi con il tempo di 1h:25.54 (stagionale) sulle strade di Tokyo. La fuoriclasse spagnola ha operato l’azione decisiva tra il quattordicesimo e il sedicesimo chilometro, distanziando le avversarie in maniera perentoria e meritandosi così la seconda medaglia d’oro di questa rassegna iridata dopo quella conquistata sette giorni fa nella 35 km. La 29enne ha replicato la doppietta siglata nel 2023 ai Mondiali di Budapest, dopo i quali si mise al collo l’argento nella 20 km e l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”
Antonella Palmisano si ritira nella 20 km ai Mondiali. Maria Perez firma la doppietta da padrona della marcia
L’ESSENZA DELLO SPORT “Contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e contenta anche che abbia vinto Maria Perez. Ho trovato in lei un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche alle - X Vai su X
Mondiali di atletica: Palmisano si ritira, Perez vince la 20 km - Antonella Palmisano si è ritirata durante la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. Secondo ansa.it
Marcia 20 km a Tokyo: ritiro di antonella palmisano, vittoria di Maria Perez e risultati azzurri - La marcia 20 km ai mondiali di Tokyo vede la vittoria di Maria Perez, il ritiro di antonella palmisano e le buone prestazioni delle altre italiane nonostante le difficoltà della gara ... Come scrive gaeta.it