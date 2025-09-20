Maria Perez ha vinto la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica, imponendosi con il tempo di 1h:25.54 (stagionale) sulle strade di Tokyo. La fuoriclasse spagnola ha operato l’azione decisiva tra il quattordicesimo e il sedicesimo chilometro, distanziando le avversarie in maniera perentoria e meritandosi così la seconda medaglia d’oro di questa rassegna iridata dopo quella conquistata sette giorni fa nella 35 km. La 29enne ha replicato la doppietta siglata nel 2023 ai Mondiali di Budapest, dopo i quali si mise al collo l’argento nella 20 km e l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maria Perez in lacrime ad Antonella Palmisano: “L’oro è per te: non sono Campionessa Olimpica, ma ho un’amica sincera”