Margot robbie e colin farrell | un viaggio audace che delude al botteghino

l’andamento al botteghino di “a big bold beautiful journey”: un calo preoccupante. Il nuovo film A Big Bold Beautiful Journey, diretto da Kogonada e interpretato da Margot Robbie e Colin Farrell, sta incontrando serie difficoltà sul fronte commerciale. Nonostante le aspettative generate dal cast di alto livello e dalla presenza di due nomi noti, i risultati al box office risultano insoddisfacenti rispetto alle previsioni iniziali. una trama che ha deluso il pubblico e la critica. Il film narra la storia di due sconosciuti che si incontrano e scoprono di condividere un legame inaspettato, vivendo la possibilità di rivivere momenti del passato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Margot robbie e colin farrell: un viaggio audace che delude al botteghino

