Maresca rivela Garnacho pronto per iniziare per il Chelsea e ammette di avere buona sensazione nonostante la perdita del Bayern Monaco

2025-09-19 13:00:00 Breaking news: Il capo del Chelsea Enzo Maresca crede che l’estate firma Alejandro Garnacho è finalmente in grado di iniziare i giochi dopo aver costruito la sua forma fisica. L’argentino si è unito al Manchester United in estate e ha fatto alcune apparizioni di cameo, anche nella sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco in Champions League durante la settimana. Ma il capo allenatore ha dato un aggiornamento più positivo e afferma di poter essere in fila per un punto di partenza contro il Manchester United questo sabato. Nella sua conferenza stampa pre-partita, ha detto: “Nelle ultime due partite, è arrivato e ha fatto molto bene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com