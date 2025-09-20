Maresca rivela Garnacho pronto per iniziare per il Chelsea e ammette di avere buona sensazione nonostante la perdita del Bayern Monaco

Justcalcio.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-19 13:00:00 Breaking news: Il capo del Chelsea Enzo Maresca crede che l’estate firma Alejandro Garnacho è finalmente in grado di iniziare i giochi dopo aver costruito la sua forma fisica. L’argentino si è unito al Manchester United in estate e ha fatto alcune apparizioni di cameo, anche nella sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco in Champions League durante la settimana. Ma il capo allenatore ha dato un aggiornamento più positivo e afferma di poter essere in fila per un punto di partenza contro il Manchester United questo sabato. Nella sua conferenza stampa pre-partita, ha detto: “Nelle ultime due partite, è arrivato e ha fatto molto bene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maresca - rivela

Chelsea, Maresca: "Palmer out, sarà valutato giorno per giorno. Garnacho è arrivato" - Alla vigilia del derby londinese contro il Fulham, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Da tuttomercatoweb.com

Chelsea-Fulham, c'è Garnacho in tribuna. George parte in panchina - Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato a TNT Sports a pochi minuti dal derby contro il Fulham: "È una partita importante. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Maresca Rivela Garnacho Pronto