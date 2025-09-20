Mare balneabile a Bagnoli dopo la Coppa America la promessa del sindaco Manfredi

Mare balneabile e accesso pubblico.vÈ la Bagnoli che dipinge il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a Genova, in occasione del Salone Nautico, parlando di Coppa America assieme a Grant Dalton, responsabile di America’s Cup. La 38esima edizione della competizione in programma a Napoli nel 2027 inizierà con con una pre-regata da svolgersi nell’estate del 2026. Mare balneabile a Bagnoli dopo la Coppa America. «Napoli è una città storicamente capace di accogliere e questa opportunità sarà in tal senso straordinaria. Sapremo vincere questa sfida con l’obiettivo di coniugare la competizione sportiva con l’inclusione sociale, anche perché rappresenteremo l’Italia intera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mare balneabile a Bagnoli dopo la Coppa America, la promessa del sindaco Manfredi

