Marco Revelli, un piccolo Trump.

Sono bastati due giorni e il nuovo maître à penser del maoismo pro Pal Enzo Iacchetti ha fatto scuola. Anzi ha dato proprio la linea: il contraddittorio non serve e chi non s'adegua avrà la lingua mozzata. Così, mentre la sinistra discutidora mondiale d'indigna per le violazioni del Primo emendamento di Trump, ieri qualcosa di molto simile lo ha scritto sulla Stampa, da sincero democratico operaista, pure Marco Revelli: "Il professore israeliano Pini Zorea è stato sospeso dall'attività didattica 'per aver dichiarato in aula che l'esercito israeliano è il più corretto del mondo'". E si chiede, "questione delicatissima e per molti aspetti lacerante", ohibò, che grondar di retorica: "Fin dove arriva la libertà di pensiero, di opinione, e sopratutto, d'insegnamento? Esistono dei limiti? E se sì, quali?".

