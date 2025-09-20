Marcio Amoroso | A Udine grazie a Zico Il Milan un sogno Io come Neymar ma a lui è andata meglio

L'ex attaccante brasiliano è rimasto molto legato all'Italia, dove ha giocato fra la seconda metà degli anni Novanta e il 2006: "È stato un onore vestire la maglia rossonera, ma a Udine è nato mio figlio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marcio Amoroso: "A Udine grazie a Zico. Il Milan, un sogno. Io come Neymar, ma a lui è andata meglio"

