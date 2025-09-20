Marcianise esplosione all’Ecopartenope | tre lavoratori morti e due feriti indagine sulla deflagrazione del serbatoio di oli esausti
Prima il boato. Poi un attimo di vuoto, spezzato dalle sirene. Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre 2025, nello stabilimento Ecopartenope dell’area industriale ASI di Marcianise (Caserta), una deflagrazione nella zona dei serbatoi di oli esausti ha ucciso tre lavoratori e ne ha feriti due, non in pericolo di vita. I tre erano impegnati in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
