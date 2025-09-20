Marcianise esplode un silos | muoiono tre operai

Tre lavoratori hanno perso la vita all’interno dell’impianto Ecopartenope di Marcianise, nel Casertano, durante un intervento di manutenzione a un silos. L’esplosione, di cui non si conoscono ancora le cause, riaccende il dolore per le vittime sul lavoro e scuote nuovamente la coscienza collettiva della Campania. Shock a Marcianise La mattina si è trasformata in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

