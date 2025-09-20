Marchisio | Yildiz per la Juve è come Yamal per il Barça Vlahovic? O lo ami o lo odi
"Vidal nella mia Juve aveva il fuoco dentro, come Tevez. Mandzukic? Lo sento ancora. Gli chiedo: “Mario, sei ancora vivo?” e quando lo stuzzico, mi risponde per le rime: “Model, come va sui social?”". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marchisio - yildiz
Golden Boy Web 2025, guida Mouzakitis. Ma occhio a Yildiz Vai su Facebook
Marchisio a Gazzetta: 'Tudor dna Juventus. Yildiz come Yamal. Vlahovic? Lo ami o lo odi' - Claudio Marchisio, bandiera e parte integrante della storia della Juventus questa mattina ha concesso un'intervista ... ilbianconero.com scrive
Juventus, senti Marchisio: "Yildiz il nostro Yamal, Vlahovic lo ami o lo odi, sogno Pedri o Tonali" - L'ex centrocampista bianconero dice la sua sulla squadra allenata da Igor Tudor. Da calciomercato.com