Marchisio sicuro sulla Juve | Sta bene come gruppo e mentalmente Yildiz non è solo fantasia Vlahovic o lo ami o lo odi Mercato? Lui è il mio sogno proibito
Marchisio è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di Serie A di oggi in casa del Verona. Claudio Marchisio, ha parlato questa mattina alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma oggi al Bentegodi tra Verona e Juventus. Di seguito le parole dell'ex centrocampista bianconero. JUVE – « Se non stai bene come gruppo e dal punto di vista mentale certe partite non le recuperi, a maggior ragione in Champions. Alcuni giudizi arbitrali non hanno certamente agevolato contro il Borussia Dortmund. Qualcosa va registrato: nel dna Juventus c'è il non subire goal.
