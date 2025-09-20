Marchisio è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di Serie A di oggi in casa del Verona. Claudio Marchisio, ha parlato questa mattina alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma oggi al Bentegodi tra Verona e Juventus. Di seguito le parole dell’ex centrocampista bianconero. JUVE – « Se non stai bene come gruppo e dal punto di vista mentale certe partite non le recuperi, a maggior ragione in Champions. Alcuni giudizi arbitrali non hanno certamente agevolato contro il Borussia Dortmund. Qualcosa va registrato: nel dna Juventus c’è il non subire goal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio sicuro sulla Juve: «Sta bene come gruppo e mentalmente. Yildiz non è solo fantasia, Vlahovic o lo ami o lo odi. Mercato? Lui è il mio sogno proibito»