Marchisio sicuro | La Juventus quest’anno vince lo Scudetto se… Poi tira in ballo il Napoli

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere in campionato. Secondo lui, la Juve potrà davvero pensare allo Scudetto solo se riuscirà a rimanere vicina al Napoli in classifica durante la stagione. La squadra di Conte parte infatti come grande favorita.

Marchisio sicuro sulla Juve: «Sta bene come gruppo e mentalmente. Yildiz non è solo fantasia, Vlahovic o lo ami o lo odi. Mercato? Lui è il mio sogno proibito»

Marchisio sicuro: "La Juventus quest'anno vince lo Scudetto se…". Poi tira in ballo il Napoli

Marchisio è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di Serie A di oggi in casa del Verona. Claudio Marchisio ha parlato della Juventus: «Sta bene come gruppo e mentalmente. Yildiz non è solo fantasia, Vlahovic o lo ami o lo odi. Mercato? Lui è il mio sogno proibito»

