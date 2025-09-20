Marchisio | Se la Juventus resta attaccata al Napoli è giusto sognare lo Scudetto
Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere in campionato. Secondo lui, la Juve potrà davvero pensare allo Scudetto solo se riuscirà a rimanere vicina al Napoli in classifica durante la stagione, ha dichiarato ai microfoni de L Gazzetta dello Sport. La squadra di Conte parte infatti come grande favorita, ma Tudor . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: marchisio - juventus
Giaccherini rivela: «Ho giocato 55 partite alla Juventus con Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. Potevo farlo anche al Napoli! Con Sarri arrivammo cotti, vi racconto questo su Conte»
Marchisio fa sognare i tifosi della Juventus: «Il carattere sta tornando quello a cui eravamo abituati!». Parole importanti dopo la notte europea – FOTO
CM.com – Juventus, il sogno Tonali non è solo di Marchisio: due strategie per un colpo a gennaio a centrocampo
Marchisio non ha dubbi, Yildiz avrebbe giocato anche nella sua Juventus! Concordate? Vai su Facebook
#Juventus - Il desiderio dell'ex #Marchisio per il centrocampo bianconero: "Dico #Tonali, ma il sogno irrealizzabile sarebbe #Pedri" - X Vai su X
Marchisio spinge la sua Juve: Se resta attaccata al Napoli, poi potrà sognare; Juventus-Borussia, annunciate le formazioni: le scelte di Tudor e Kovac; Marchisio sfida il Napoli: Se la Juve resta vicina, poi può sognare lo scudetto.
Marchisio spinge la sua Juve: "Se resta attaccata al Napoli, poi potrà sognare" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex simbolo juventino Claudio Marchisio ha parlato dei bianconeri e di Igor Tudor: "Igor me lo ricordo ... tuttonapoli.net scrive
Marchisio sicuro: “La Juventus quest’anno vince lo Scudetto se…”. Poi tira in ballo il Napoli - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere in campionato. Lo riporta dailynews24.it