Marchisio incorona Tudor e Yildiz | La Juve ha trovato un nuovo leader

Stilejuventus.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni sul presente bianconero e sulla guida di Igor Tudor. Un legame che parte da lontano: “Lo ricordo da giocatore, io feci un ritiro con lui nel 2006. Era il dodicesimo uomo, giovane, capace di adattarsi in ruoli diversi, con il vizio del gol e un grande carisma. Una vera certezza. Oggi sta dimostrando le stesse qualità anche da allenatore e la società ha fatto bene a confermarlo. Conosce perfettamente il dna Juve”. La sfida della continuità e i leader in campo. Marchisio ha però lanciato anche un monito: “Adesso serve continuità fino a Natale per avere la certezza della qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

marchisio incorona tudor e yildiz la juve ha trovato un nuovo leader

© Stilejuventus.com - Marchisio incorona Tudor e Yildiz: “La Juve ha trovato un nuovo leader”

In questa notizia si parla di: marchisio - incorona

Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus”.

marchisio incorona tudor yildizMarchisio a Gazzetta: 'Tudor dna Juventus. Yildiz come Yamal. Vlahovic? Lo ami o lo odi' - Claudio Marchisio, bandiera e parte integrante della storia della Juventus questa mattina ha concesso un'intervista ... Riporta ilbianconero.com

Verso Atalanta-Juve: Tudor conferma Yildiz e David - Sabato 16 agosto alle ore 20:45, i bianconeri saranno infatti di scena a Bergamo contro l'Atalanta in occasione del trofeo ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Marchisio Incorona Tudor Yildiz