Marchisio incorona Tudor e Yildiz | La Juve ha trovato un nuovo leader
Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni sul presente bianconero e sulla guida di Igor Tudor. Un legame che parte da lontano: “Lo ricordo da giocatore, io feci un ritiro con lui nel 2006. Era il dodicesimo uomo, giovane, capace di adattarsi in ruoli diversi, con il vizio del gol e un grande carisma. Una vera certezza. Oggi sta dimostrando le stesse qualità anche da allenatore e la società ha fatto bene a confermarlo. Conosce perfettamente il dna Juve”. La sfida della continuità e i leader in campo. Marchisio ha però lanciato anche un monito: “Adesso serve continuità fino a Natale per avere la certezza della qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
