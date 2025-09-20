Marche i sondaggi parlano chiaro | Acquaroli vede la riconferma
La corsa per le regionali nelle Marche sembra già avere un vincitore designato. I sondaggi pubblicati nelle ultime settimane sono concordi: il presidente uscente Francesco Acquaroli è nettamente avanti sullo sfidante Matteo Ricci e, salvo sorprese clamorose, si avvia a ottenere un secondo mandato con un margine che appare difficilmente colmabile. Il dato che emerge con chiarezza è la solidità del vantaggio del centrodestra. Ipsos accredita Acquaroli al 50,1%, staccando Ricci fermo al 44,8%, un divario di oltre cinque punti che conferma una tendenza già osservata nei mesi scorsi. EMG Different va anche oltre, portando il presidente uscente al 52% e lasciando il candidato del centrosinistra al 46%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
