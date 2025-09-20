Marcell Jacobs si conferma ancora fondamentale per la 4×100 Rebus Tortu per la questione spionaggio

Marcell Jacobs è un motore di indiscutibile importante per la 4×100, che con la sua presenza ha sempre raggiunto risultati memorali: lo storico oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’argento ai Mondiali 2023, l’oro agli Europei 2024. Quando il ribattezzato Messia dell’atletica ha avuto la possibilità di scendere in pista in condizioni ideali, l’Italia ha sempre portato a casa il grande risultato negli eventi internazionali di riferimento, chiaramente accompagnato da eccellenti compagni di squadra. Il velocista lombardo ha assicurato la benzina necessaria per mettersi al collo qualcosa di importante, ha infuso sicurezza agli altri elementi, ha portato con sé l’aurea degna del Campione Olimpico dei 100 metri e, soprattutto, ha saputo garantire cavalli pesanti lungo il rettilineo opposto, facendo la differenza in maniera acclarata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs si conferma ancora fondamentale per la 4×100. Rebus Tortu per la questione spionaggio

#Mondiali di #Atletica. Marcell #Jacobs, danneggiato dalla Giamaica, annuncia il #ricorso dell'Italia dopo l'eliminazione della staffetta azzurra nella semifinale della 4x100, al microfono di Daniele Fortuna.

