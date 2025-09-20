Marcell Jacobs incredulo | Di staffette ne ho fatte ma non mi era mai capitato nulla di simile

Marcell Jacobs si è reso protagonista di un episodio anomalo durante le batterie della staffetta 4×100 ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. Il trentenne lombardo è stato infatti colpito in pieno dal sudafricano Shaun Maswanganyi (che correva a tutta velocità e forse un po’ troppo all’interno) proprio mentre si stava lanciando per ricevere il testimone da Fausto Desalu, sbilanciandosi e perdendo lo slancio necessario per la sua frazione dopo un cambio problematico. L’Italia non è riuscita poi a rimontare, chiudendo al sesto posto con 38.52 e restando fuori dalla finale iridata. Il contatto tra Jacobs e Maswanganyi ha danneggiato a conti fatti entrambe le squadre, infatti il Sudafrica non ha potuto effettuare il primo cambio uscendo di scena dopo una decina di secondi senza riuscire a completare la batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs incredulo: “Di staffette ne ho fatte, ma non mi era mai capitato nulla di simile”

In questa notizia si parla di: marcell - jacobs

Marcell Jacobs infortunato? Le voci dalla Francia e il meeting di Nancy saltato

Marcell Jacobs: "Torno sul Garda, è il mio posto perfetto: qui ho tutto quello di cui ho bisogno"

Lesione muscolare per Marcell Jacobs: salta la Diamond League

#WorldAthleticsChamps Marcell #Jacobs torna in pista a #Tokyo2025. Dopo la delusione nei 100 della gara individuale, l'azzurro gareggerà nella #staffetta 4x100 delle batterie di oggi. Insieme a lui #Desalu, #Petta e #Melluzzo Foto Ansa - X Vai su X

ROMA FORO ITALICO murales di HARRY GREB MARCELL JACOBS E PIETRO MENNEA nell'idea del "CAMBIO” #atletica #Mennea #atleticaitaliana Vai su Facebook

Marcell Jacobs incredulo: “Di staffette ne ho fatte, ma non mi era mai capitato nulla di simile”; Italia in finale con la 4×400 ai Mondiali! Azzurre ripescate, gli Stati Uniti fanno paura; Dossieraggio, Jacobs spiato da fratello di Tortu? Fidal apre inchiesta.

Marcell Jacobs urta e inciampa nella 4x100. Cosa è successo e perché l'Italia fa ricorso ai Mondiali di Tokyo 2025 - Italia fuori dall'ultimo atto della staffetta veloce, ma c'è stato un contatto dubbio che ha portato al ricorso degli Azzurri. eurosport.it scrive

Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100: ecco cosa è successo - Al momento del cambio Jacobs è stato toccato con un piede dall'atleta sudafricano, tanto da scivolare al momento della partenza. Come scrive msn.com