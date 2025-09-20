Marcell Jacobs cosa ti hanno fatto? Incredibile 4×100 eliminata per una cosa mai vista

Delusione per la staffetta 4×100 uomini: l’Italia chiude al sesto posto in batteria e resta fuori dalla finale. Ma la gara è stata viziata da un episodio incredibile, che ha causato un grave danno alla squadra azzurra, tanrto da far pensare a un possibile ricorso. Il momento chiave è arrivato già alla partenza, quando Marcell Jacobs è stato urtato da un atleta del Sudafrica che correva nella corsia accanto. Un urto così evidente che la squadra sudafricana è stata costretta a fermarsi. L’episodio, confermato anche dal replay ufficiale, ha compromesso sin dall’inizio la prova degli azzurri. Il contatto con l’avversario e le parole di Jacobs. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Marcell Jacobs, cosa ti hanno fatto? Incredibile, 4×100 eliminata per una cosa mai vista

marcell - jacobs

