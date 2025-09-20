Mappa completa e guida all’area dei ducti putridi in Hollow Knight | Silksong

come raggiungere i Putrified Ducts in Hollow Knight: Silksong. I Putrified Ducts rappresentano un’area strategica e ricca di sfide all’interno del secondo atto di Hollow Knight: Silksong. La loro scoperta e navigazione richiedono attenzione e alcune abilità specifiche, rendendoli un punto di interesse fondamentale per chi desidera completare al massimo il gioco. In questa guida si analizzano i metodi per accedere a questa zona, le caratteristiche principali e le ricompense che offre. modalità di accesso ai Putrified Ducts. Per raggiungere i Putrified Ducts, bisogna partire dalla lunga corridoio orientale delle Choral Chambers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

