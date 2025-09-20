manuela maddamma e la roma incantata di fine novecento

C’è una Roma esoterica, celata agli sguardi, che si rivela solo a barlumi fra gli strati molteplici della sua storia: è quella che restituì nei racconti uno scrittore elegante e semidimenticato come Giorgio Vigolo; è quella rappresentata nell’indimenticabile sceneggiato televisivo del 1971 “Il segno del comando”, che dimostrò come persino ardue materie, se confezionate con perizia, possano sedurre un pubblico vasto anche nel tempo (c’è ancora chi rivede per l’ennesima volta quelle cinque puntate o chi le scopre adesso). È la Roma che ha appassionato Manuela Maddamma, studiosa di filosofia rinascimentale e del pensiero bruniano ma anche delle ricerche antropologiche di Ernesto de Martino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

