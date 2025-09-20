L’ Università di Macerata cura l’edizione in inglese del Manuale per l’accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio culturale, pubblicato da Cnr e ministero della Cultura. Le professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi saranno infatti le traduttrici del volume, presentato durante la conferenza "Verso l’universalità dei linguaggi: un percorso di progettazione ampliata del patrimonio culturale". In quella sede Unimc, unico ateneo a rappresentare il mondo accademico, ha avuto un ruolo da protagonista con gli interventi del rettore John McCourt e della professoressa Di Giovanni, riaffermando il proprio impegno scientifico, formativo e culturale sui temi dell’ inclusione e dell’ accessibilità, che "ai patrimoni culturali è un valore universale che deve guidare le politiche culturali del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manuale per l’accessibilità, ruolo da protagonista per Unimc