Mantova rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato | l' annuncio della madre sui social

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gesto nel cimitero di San Silvestro, a Curtatone, dove qualcuno ha spento la luce che i genitori del piccolo morto a gennaio tenevano costantemente accesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mantova rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato l annuncio della madre sui social

© Tgcom24.mediaset.it - Mantova, rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato: l'annuncio della madre sui social

In questa notizia si parla di: mantova - rubano

Mantova, fratello e sorella rubano una Postepay e spendono 3.500 euro facendo shopping sfrenato

Cimitero di Curtatone, rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato; Cimitero monumentale di Mantova depredato, caccia alla banda: «È opera di professionisti»; Cimitero monumentale di Mantova depredato e devastato da ladri-vandali.

mantova rubano pile luminoMantova, rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato: l'annuncio della madre sui social - E da allora nella sua tomba, in un cimitero in provincia di Mantova, mamma e papà tengono costantemente acceso, in sua memoria, un lumino ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mantova Rubano Pile Lumino