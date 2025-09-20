Manolo Blahnik firma una capsule per Marie Antoinette Style
Appuntamento a Londra con Marie Antoinette Style, la mostra sponsorizzata da Manolo Blahnik e allestita negli spazi del museo Victoria & Albert nella sua sede di Kensington. L’esposizione, la prima mai realizzata in Inghilterra sulla figura della regina più famosa del Settecento, sarà inaugurata ufficialmente domani, sabato 20 settembre, e rimarrà in cartellone fino al 22 marzo 2026. In scena 250 oggetti, tra cui l’abito da sposa di Maria Antonietta e cimeli mai visti al di fuori di Versailles, che raccontano l’impatto culturale della sovrana dall’Ancien Régime a oggi nella sua veste di fonte d’ispirazione per creativi come Sofia Coppola, regista del film eponimo del 2006, Manolo Blahnik stesso, che per il film ha realizzato uan speciale capsule collection per l’occasione e poi ancora Moschino, Dior, Chanel, Erdem, Vivienne Westwood e Valentino con i loro abiti. 🔗 Leggi su Panorama.it
