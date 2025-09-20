Manifestazione contro la vendita dello stadio di San Siro | Sala non ha i voti per farlo

Circa cento persone hanno sfilato in corteo, sabato mattina 20 settembre, dall'Ippodromo La Maura all'ex Casa del giovane di via Falck (Gallaratese) per protestare contro la vendita di San Siro all'Inter e al Milan, ma anche contro i progetti eo gli interessi immobiliari sulla Maura, sulla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Manifestazione contro la vendita dello stadio di San Siro: Sala non ha i voti per farlo; Bonelli: «Un errore vendere San Siro, sullo stadio la maggioranza non c’è»; Vertice in Comune sul piano di vendita di San Siro. E sabato il Leoncavallo chiama in piazza 50 mila persone.

San Siro, la protesta dei comitati contro la vendita - Comitati e consiglieri contrari al progetto sono tornati in piazza per contestare la delibera per la vendita delle aree dello stadio. Segnala rainews.it

manifestazione contro vendita stadioStadio San Siro, commissione "fiume" in Comune. Avs: "Non c'è maggioranza, ritirare la vendita" - Intanto è spuntato il settimo consigliere contrario: è Angelo Turco del Pd. milanotoday.it scrive

