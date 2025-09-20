Mangia per la tua pelle | il segreto virale di TikTok per una pelle radiosa

Su TikTok sta spopolando un nuovo trend, l’ “Eat Your Retinol”, che promuove l’importanza di nutrire la pelle dall’interno. Non si tratta di creme miracolose, ma di una semplice insalata a base di ingredienti naturali, ricchi di nutrienti benefici per la pelle. Questa filosofia, supportata da nutrizionisti e dermatologi come la Dott.ssa Carolyn Jacobs e la dietista Johanna Salazar, si basa sul principio che una dieta equilibrata può migliorare significativamente la salute e l’aspetto della pelle. La ricetta virale, che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti, prevede l’utilizzo di carote grattugiate, aglio, succo di lime, aceto di riso, olio di sesamo, cipollotti e semi di sesamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

