Mangia per la tua pelle | il segreto virale di TikTok per una pelle radiosa
Su TikTok sta spopolando un nuovo trend, l’ “Eat Your Retinol”, che promuove l’importanza di nutrire la pelle dall’interno. Non si tratta di creme miracolose, ma di una semplice insalata a base di ingredienti naturali, ricchi di nutrienti benefici per la pelle. Questa filosofia, supportata da nutrizionisti e dermatologi come la Dott.ssa Carolyn Jacobs e la dietista Johanna Salazar, si basa sul principio che una dieta equilibrata può migliorare significativamente la salute e l’aspetto della pelle. La ricetta virale, che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti, prevede l’utilizzo di carote grattugiate, aglio, succo di lime, aceto di riso, olio di sesamo, cipollotti e semi di sesamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: mangia - pelle
Pelle al top anche in autunno Settembre è il mese del cambio di stagione e la pelle può risentirne: dopo l’estate diventa spesso secca o sensibile. Per mantenerla luminosa e protetta: Idrata quotidianamente con creme o oli naturali Mangia frutta e verdura ri Vai su Facebook
Cura della pelle a tavola: i cibi contro le rughe; Il segreto per un incarnato dorato per tutta l'estate è nascosto nel tuo frigorifero!; Naomi Campbell: segreti di bellezza viso e corpo.
Il segreto di Victoria Beckham per mantenere la pelle giovane - A svelare il segreto non è stata Victoria Beckham, ma suo marito David: l’ex Spice Girl riesce a mantenere la pelle giovane grazie a un alimento prezioso che le fu consigliato qualche anno fa da un ... Lo riporta donnamoderna.com
Come Idratare la Pelle: Il Segreto dell’acqua termale per il corpo - L’acqua termale, una risorsa naturale ricca di minerali e oligoelementi, è sempre più riconosciuta per i ... Riporta blitzquotidiano.it