Manchester United | sesto bilancio in rosso consecutivo In dieci anni ha speso sul mercato 1,77 miliardi di euro

Il Manchester United ha chiuso il sesto bilancio consecutivo in rosso, nonostante il fatturato abbia superato gli 800 milioni di euro anche senza la partecipazione alla Champions League. In settimana, il club inglese ha reso noti i conti dell’esercizio al 30 giugno 2025 chiuso con una perdita pari a 33 milioni di sterline (circa 38 milioni di euro), rispetto al rosso di 113,2 milioni di sterline del 202324. Complessivamente, negli ultimi sei anni la società d’oltremanica ha registrato perdite per oltre 400 milioni di sterline. Monte ingaggi giù: lo United scavalcato dall’Arsenal. Il Times ha sottolineato un passaggio storico: per la prima volta dall’avvio della Premier League, il monte ingaggi dello United è sceso sotto quello dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manchester United: sesto bilancio in rosso consecutivo. In dieci anni ha speso sul mercato 1,77 miliardi di euro

In questa notizia si parla di: manchester - united

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni

Manchester United V Leeds: formazione, statistiche e anteprima

#ManchesterUnited, dopo il mercato estivo il debito complessivo supera il miliardo di euro - X Vai su X

Marcus Rashford è solo l'ultimo di una lunga serie di giocatori che sta ritrovando il sorriso lontano dal Manchester United L'attaccante inglese ha scelto il Barcellona per ripartire, e ha deciso di ripartire in una meravigliosa notte di Champions a St James Par Vai su Facebook

Nonostante il fatturato record e i tagli al personale. Negli ultimi sei anni ha perso oltre 400 milioni di sterline. L'esonero di Ten Hag è costato 12 milioni di euro.; quote Lione Manchester United: il pronostico sui Red Devils; Ten Hag esonerato, il Manchester United tra sprechi e crisi di risultati.

Manchester United: sesto bilancio in rosso consecutivo. In dieci anni ha speso sul mercato 1,77 miliardi di euro - Negli ultimi sei anni il Manchester united ha registrato perdite per oltre 400 milioni di sterline, con un fatturato in costante crescita. Scrive ilnapolista.it

Cristiano Ronaldo: «Non sono al Manchester United per arrivare sesto o settimo» - «Al Manchester United non si può non ambire sempre ad essere tra le prime tre. Scrive ilmessaggero.it