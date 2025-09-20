Manchester United-Chelsea sabato 20 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol a Old Trafford

Il Manchester United non gioca le coppe europee dunque resta sulla sconfitta nel derby per 3-0 che lo ha lasciato ancora una volta in una posizione di classifica assolutamente deludente, mentre il Chelsea era stato fermato sul 2-2 a Brentford prima di perdere 3-1 in trasferta contro il Bayern Monaco al debutto in Champions. Gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Manchester United-Chelsea, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni; Manchester United-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; quote Manchester United Chelsea: il pronostico sui Blues.

Manchester United-Chelsea: diretta live e risultato in tempo reale - Chelsea di sabato 20 settembre 2025: formazioni e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

Premier League 2025-2026: Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni - Il Chelsea di Enzo Maresca, che in estate ha vinto il Mondiale per club, invece, ha perso la sua prima partita stagionale in Champions League, peraltro contro la corazzata Bayern Monaco, ma in Premier ... Lo riporta sportal.it

