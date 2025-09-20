Mancamento in diretta per la giornalista di Rete 4 Del Debbio rassicura | La tensione il clima
Inconveniente in diretta per la giornalista di "4 di Sera", Anna Belotti, che si è improvvisamente accasciata in studio mentre effettuava un'intervista. Tutto è accaduto nel corso diretta e Belotti, come di consueto, era impegnata a effettuare le interviste al pubblico seduto in studio. Per motivi che non sono stati resi noti, improvvisamente è svenuta e la regia, non appena si è resa conto di quanto stava accadendo, ha immediatamente staccato per consentire a chi di dovere di intervenire. Il tema trattato durante quel momento erano le manifestazioni per Gaza che sono state effettuate nei giorni scorsi anche in Italia, che hanno visto una partecipazione più o meno massiccia, sicuramente meno di altre occasioni, ma anche alcuni scontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mancamento - diretta
Malore in diretta, la giornalista di 4 di sera si accascia durante un’intervista. Del Debbio: “Ha avuto un mancamento”
Malore in diretta a “4 di sera”. La giornalista Anna Belotti si è accasciata mentre stava intervistando un ragazzo del pubblico. Attimi di paura in studio? Vai su Facebook
Svenimento in diretta a 4 di Sera: Del Debbio resta immobile, scoppia la polemica; 4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: Sta bene; Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri: paura per la conduttrice.
Malore in diretta, la giornalista di 4 di sera si accascia durante un’intervista. Del Debbio: “Ha avuto un mancamento” - Mentre intervistava un ragazzo presente nel pubblico, si è accasciata ... Come scrive fanpage.it
4 di sera, malore in studio: la giornalista ha un mancamento, la reazione di Del Debbio - U n imprevisto ha sorpreso sia i presenti in studio che gli spettatori a casa. Si legge su msn.com