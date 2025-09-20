Man of Tomorrow James Gunn afferma di voler esplorare Lex Luthor come essere umano
James Gunn ha confuso le acque su cosa costituisca un sequel mentre promuoveva Man of Tomorrow. Indipendentemente da ciò, il seguito di Superman punterà i riflettori su Clark Kent e Lex Luthor mentre si alleano per affrontare una minaccia “più grande”. L’ultima volta che abbiamo visto Lex, veniva portato a Belle Reve per il suo ruolo nella distruzione che ha colpito Metropolis quando ha tentato di uccidere Kal-El. Tuttavia, quando indossa la sua tuta da guerra verde e viola dei fumetti per combattere questa nuova misteriosa minaccia, Lex diventerà anche lui un eroe? Mentre la sua controparte nei fumetti ha spesso combattuto dalla parte dei buoni, quel lato “eroico” del personaggio è uno di quelli che lo sceneggiatore e regista di Man of Tomorrow è ansioso di esplorare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: tomorrow - james
Brainiac come il prossimo villain nel film man of tomorrow secondo james gunn
Man of Tomorrow: James Gunn annuncia il sequel di Superman per luglio 2027!
James Gunn annuncia Man of Tomorrow: Superman e Lex Luthor tornano al cinema nel 2027
Durante un’intervista, James Gunn ha svelato che #Superman apparirà in un altro progetto del DCU prima del sequel intitolato "Man of Tomorrow": «Lo rivedrete fra un paio d’anni… no, in realtà lo rivedrete anche prima.» Vai su Facebook
James Gunn parla di Man of Tomorrow ed elogia Milly Alcock #Notizie #DCStudios #ManofTomorrow #MillyAlcock https://lospaziobianco.it/james-gunn-parla-di-man-of-tomorrow-ed-elogia-milly-alcock/… - X Vai su X
James Gunn a ruota libera sul futuro del DCU: Wonder Woman, Peacemaker 3 e Man of Tomorrow; James Gunn annuncia Man of Tomorrow: Superman e Lex Luthor tornano al cinema nel 2027; ‘Man of Tomorrow’: James Gunn rivela nuovi dettagli sul sequel di Superman.
Man of Tomorrow sarà meno fumettoso di Superman: "Lex Luthor in versione eroe" - Sentite le ultime anticipazioni di James Gunn per Man of Tomorrow, l'attesissimo terzo capitolo della Superman Saga. Scrive cinema.everyeye.it
Man of Tomorrow: James Gunn fornisce aggiornamenti sul film e sul titolo - James Gunn conferma il titolo Man of Tomorrow e svela aggiornamenti sulla sceneggiatura del sequel di Superman nel nuovo DCU. Lo riporta cinefilos.it