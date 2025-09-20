Man of tomorrow | ecco come si differenzia da superman e l’evoluzione di lex luthor

il sequel di superman: dettagli e anticipazioni sulla nuova produzione. Il grande successo ottenuto da Superman (2025) ha spinto il regista e sceneggiatore James Gunn a iniziare i lavori per un seguito. La nuova pellicola, intitolata Man of Tomorrow, promette di approfondire aspetti inediti del personaggio e di introdurre nuove dinamiche tra gli antagonisti e gli eroi. annuncio ufficiale e data di uscita. Nell’inizio di questo mese, Gunn ha sorpreso i fan con l’annuncio che il film arriverà nelle sale il 9 luglio 2027. Contestualmente, sono stati condivisi concept art raffiguranti Lex Luthor indossare la sua celebre armatura da guerra, affiancato da SupermanClark Kent interpretato da David Corenswet. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

