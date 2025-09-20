Mamme lavoratrici in prima linea incontro con i candidati alle regionali | La politica ci dia servizi

Pesaro, 20 settembre 2025 – Per poter dire come la pensano ai candidati alle regionali, si sono pagati la babysitter. Con i bimbetti che giocavano fuori la sala del Consiglio comunale, consegnati in mani fidate, una delegazione del ‘ Comitato Genitori lavoratori’ di Pesaro, ha iniziato col dare voce a problemi concreti. “Siamo pochi, ma parliamo in rappresentanza di tanti” hanno detto Francesca La Polla, Ramona Roca, Noemi Sponticcia e Anita Montagna al microfono di un comizio elettorale al contrario perché ha visto dei cittadini esporre problematiche e priorità ad un auditorio di politici, tra candidati alle regionali o loro emissari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”

In questa notizia si parla di: mamme - lavoratrici

BONUS MAMME LAVORATRICI, è ufficiale: 480 euro per tutte I Il CONSIGLIO dei MINISTRI approva, soldi erogati sul conto

Bonus mamme lavoratrici 2025, chi otterrà fino a 480 euro e quando

Bonus mamme lavoratrici, i requisiti e quando sarà erogato

Bonus mamme 2025: previsto un importo fino a 480 euro per lavoratrici con almeno due figli. Le domande saranno gestite online sul portale INPS. Vai su Facebook

Bonus mamme lavoratrici 2025: quando arriva? https://scuolainforma.news/bonus-mamme-lavoratrici-2025-quando-arriva/… via @Scuolainforma - X Vai su X

Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”; Un nuovo sostegno alle mamme lavoratrici: in arrivo il Bonus da 480 euro annui; Bonus Mamme 2025: accredito diretto alle famiglie.

Isee, si cambia: dal bonus mamme all'assegno unico, i benefici non si escludono a vicenda. Roccella: «Spinta su figli e famiglia» - Accedere a servizi e prestazioni di welfare non può e non deve ostacolare l’accesso ad altri benefici, soprattutto se si tratta ... Da ilmessaggero.it

Cosa cambia per l'Isee: dal bonus mamme all'assegno unico: «Spinta su figli e famiglia» - Accedere a servizi e prestazioni di welfare non può e non deve ostacolare l’accesso ad altri benefici, soprattutto se si tratta ... Si legge su ilmattino.it