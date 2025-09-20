Maltrattava la madre in casa | arrestato un trentenne

Maltrattava la madre, arrestato un ragazzo di trent’anni. È avvenuto a Certaldo, il 17 settembre scorso i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un cittadino bulgaro di trenta anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. La donna si era rivolta ai carabinieri il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: maltrattava - madre

Maltrattava la madre disabile anche in ospedale: arrestato 37enne, incastrato dalle telecamere

Maltrattava la madre in casa: arrestato un trentenne

Certaldo, maltrattava la madre: 30enne arrestato dai Carabinieri in flagranza A Certaldo un 30enne bulgaro è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Dopo la convalida, il giudice ha disposto l’allontanamento d - facebook.com Vai su Facebook

Maltratta la #madre, arrivano i #carabinieri: trentenne in #manette #carabinieri #Certaldo #maltrattamenti #famiglia - X Vai su X

Maltrattava la madre in casa: arrestato un trentenne; Certaldo, maltrattava la madre: 30enne arrestato dai Carabinieri in flagranza; Maltratta la madre. Trentenne arrestato grazie alle registrazioni.

Certaldo, maltrattava la madre: arrestato 30enne - I Carabinieri della Stazione di Certaldo hanno arrestato nella serata di ieri un cittadino bulgaro, classe 1995, con l’accusa di maltrattamenti ai danni ... Segnala gonews.it

Minaccia e maltratta la madre, le violenze riprese in un video. 30enne arrestato dai carabinieri - La donna aveva già denunciato il figlio, ma quest’ultimo, dopo un ricovero in ospedale, è tornato a scagliarsi violentemente contro di lei ... Da msn.com