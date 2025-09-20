Maltratta la madre arrivano i carabinieri | trentenne in manette

CERTALDO – Personale della stazione dei carabinieri di Certaldo, ha proceduto all’arresto di un cittadino bulgaro di 30 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. La donna, recandosi alla stazione carabinieri il giorno precedente aveva già denunciato le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili. Quella stessa sera è seguito un intervento dei sanitari nei confronti del giovane tornato in casa sotto l’influenza di stupefacenti. Quest’ultimo uscito dall’ospedale, dopo essere tornato nuovamente a casa, ha iniziato a minacciare nuovamente la madre, arrivando ad una vera e propria aggressione fisica, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della vittima, hanno arrestato l’autore portandolo a Sollicciano a Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: maltratta - madre

Maltratta la madre. Allontanato da casa

A casa in permesso premio, maltratta la madre che chiama la polizia: 40enne riportato in carcere

Maltratta la madre e le estorce denaro: 'esilio' per 37enne

Terzo arresto nel giro di pochi mesi per un 56enne accusato di maltrattamenti contro la madre di 92 anni. L’uomo,... Vai su Facebook

Maltrattamenti sulla madre, custodia cautelare in carcere per un uomo - X Vai su X

Maltratta di continuo la madre: denunciato, rifiuta il braccialetto elettronico e finisce in carcere; Figlia picchiata dal papà perché grassa: «Da piccola mi ha buttato una tazza su un occhio e me lo ha aperto, mi avrebbe ucciso: è un mostro»; Minaccia i genitori per avere i soldi: arrivano i carabinieri e lo arrestano.

Minaccia e maltratta la madre, le violenze riprese in un video. 30enne arrestato dai carabinieri - La donna aveva già denunciato il figlio, ma quest’ultimo, dopo un ricovero in ospedale, è tornato a scagliarsi violentemente contro di lei ... Come scrive msn.com

Figlio maltratta la madre e viene allontanato - CERTALDO: La donna aveva già denunciato il comportamento del trentenne, che alla fine è stato arrestato dai Carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza ... Riporta toscanamedianews.it