Maltempo luglio 2023 sbloccati i rimborsi per famiglie e aziende | quasi 11 milioni di risorse

Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, un contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite.Sono le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di luglio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Maltempo luglio 2023, sbloccati i rimborsi per famiglie e aziende: indennizzi fino a 20mila euro; Emilia-Romagna, sbloccati i rimborsi dopo le piogge e il tornado del 2023; Disagi e allagamenti in Costiera tra Sorrento e Piano di Sorrento: automobilisti bloccati.

Maltempo in Emilia Romagna a luglio 2023, la Regione sblocca i rimborsi - Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite. Riporta msn.com

Sbloccati i rimborsi per i danni del maltempo nel 2023 - Romagna, Michele de Pascale, nel suo ruolo di commissario delegato all’emergenza, che prevede un trasferimento di ... Come scrive italpress.com