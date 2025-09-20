Maltempo luglio 2023 sbloccati i rimborsi per famiglie e aziende | indennizzi fino a 20mila euro

Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, un contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite.Sono le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di luglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - luglio

