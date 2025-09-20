Maltempo in Emilia-Romagna a luglio 2023 la Regione sblocca i rimborsi
Fino a 5mila euro per le famiglie la cui abitazione principale è stata danneggiata, contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite. Sono queste le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall'eccezionale ondata di maltempo del luglio 2023. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Maltempo oggi in Emilia-Romagna, temporali intensi: le zone colpite
Allerta gialla in Emilia Romagna, temporali forti e maltempo in arrivo: le previsioni meteo
Maltempo, il Governo proroga lo stato di emergenza per Parma e l'Emilia-Romagna
Anche l'Emilia Romagna è stata interessata dal maltempo, con pogge torrenziali soprattutto a ridosso dell'Appennino con accumuli in diversi casi superiori ai 120mm. Si segnalano danni, con alberi caduti soprattutto nel Parmense, e allagamenti.
#Maltempo. #Romagna, il presidente @mdepascale firma il decreto di crisi regionale: “La Costa subito ripartita grazie a efficienza delle nostre comunità. Ora al lavoro per pieno sostegno ai Comuni, alle persone e agli operatori colpiti” La #notizia https://regi - X Vai su X
