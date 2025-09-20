Maltempo in Emilia-Romagna a luglio 2023 la Regione sblocca i rimborsi

Fino a 5mila euro per le famiglie la cui abitazione principale è stata danneggiata, contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite. Sono queste le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall'eccezionale ondata di maltempo del luglio 2023. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

