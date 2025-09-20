Maltempo e temporali in arrivo dal 22 settembre estate finita | le previsioni meteo non lasciano dubbi

Ultimo weekend d'estate bollente in Italia: da lunedì 22 settembre forti temporali al Nord e crollo termico fino a 10 gradi.

Maltempo e temporali in arrivo dal 22 settembre, estate finita: le previsioni meteo non lasciano dubbi - Ultimo weekend d’estate estivo in Italia: da lunedì 22 settembre forti temporali al Nord e crollo termico fino a 10 gradi ... Secondo virgilio.it

