Malore in diretta la giornalista di 4 di sera si accascia durante un'intervista Del Debbio | Ha avuto un mancamento

Anna Belotti è svenuta in diretta nel programma 4 di sera. Mentre intervistava un ragazzo presente nel pubblico, si è accasciata. Paolo Del Debbio ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: malore - diretta

Malore durante la partita dei Mondiali, paura in diretta tv per Anna Danesi

La pioggia battente, il malore, gli sguardi attoniti: Renato Curi, morte in diretta

La pioggia battente, il malore, gli sguardi attoniti: la morte in diretta di Renato Curi

La 19enne Aurora Bellini morta dopo un malore sulla nave diretta a Palermo: chiesta l'archiviazione del caso Vai su Facebook

4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: Sta bene - Video; Malore in diretta, la giornalista di 4 di sera si accascia durante un'intervista. Del Debbio: Ha avuto un mancamento; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco.

4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: “Sta bene” - Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un ma ... Segnala msn.com

Giornalista di CalcioNapoli24 Tv aggredito in diretta da tifosi viola - Un giornalista e un cameraman di 'CalcioNapoli24 Tv' sono stati aggrediti e insultati a Firenze al termine dell'incontro vinto dal Napoli contro la Fiorentina. Secondo msn.com