La puntata di ieri, venerdì 19 settembre, di "4 di Sera" ha vissuto un momento di grande tensione quando la giornalista Anna Belotti si è sentita male in studio, lasciando il pubblico e i telespettatori con il fiato sospeso. Mentre si discuteva di Gaza, la Belotti stava intervistando un ragazzo del pubblico. Secondo quanto riportato da "Fanpage.it", dopo aver ascoltato il suo intervento, la giornalista ha iniziato a barcollare visibilmente. Il giovane spettatore, intuendo il problema, ha esclamato “Oddio, oddio” nei momenti che hanno preceduto lo svenimento. La regia è intervenuta tempestivamente, staccando l'inquadratura e spostandola su Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malore in diretta, la giornalista Belotti sviene a 4 di Sera

