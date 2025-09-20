Malore a 4 di Sera per Anna Belotti Del Debbio resta impassibile

Momenti di paura a 4 di Sera. Durante la puntata andata in onda ieri, venerdì 19 settembre, la giornalista Anna Belotti, che intervista gli ospiti seduti tra il pubblico, è svenuta in diretta. Nel blocco dedicato al racconto delle proteste contro le morti a Gaza, è intervenuto un ragazzo, Gerry, di Rifondazione Comunista. Al termine del suo intervento, la Belotti ha cominciato a barcollare di fronte all’ospite per poi perdere conoscenza accasciandosi a terra. Uno svenimento non ripreso integralmente dalle telecamere: la regia ha prontamente staccato l’inquadratura per spostarsi su un impassibile Del Debbio che, senza abbandonare la sua postazione, ha rassicurato il pubblico: Niente, dico al pubblico non preoccupatevi che stanno sistemando tutto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Malore a 4 di Sera per Anna Belotti. Del Debbio resta impassibile

